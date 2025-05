POL-FR: Weilheim: Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht.

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 29.5.2025, gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der K6347 an der Abzweigung nach Schliengen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 24-jährige Peugeot-Fahrerin, die in Richtung Bad Bellingen fuhr, an der Abzweigung zur L 134 in Richtung Schallstadt abbiegen. Aus bislang unbekannten Gründen übersah sie scheinbar den ...

