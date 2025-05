Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und sechs verletzten Personen.

Am Donnerstag, 29.5.2025, gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der K6347 an der Abzweigung nach Schliengen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 24-jährige Peugeot-Fahrerin, die in Richtung Bad Bellingen fuhr, an der Abzweigung zur L 134 in Richtung Schallstadt abbiegen. Aus bislang unbekannten Gründen übersah sie scheinbar den entgegenkommenden Ford einer 63-Jährigen, der mit fünf Insassen besetzt war. Durch die Frontalkollision der beiden Fahrzeuge wurden alle Insassen verletzt. Vier Verletzte wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford abgewiesen und prallte gegen einen an der Einmündung wartenden Jeep. Der 62-jährige Fahrer blieb unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 EUR. Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme für knapp eine Stunde gesperrt werden.

