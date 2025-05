POL-FR: Häusern: Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 12:30 Uhr kam es in der Kreuzmattstraße in Wehr zu einem Wohnungsbrand. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Brand aus, der durch die Freiwillige Feuerwehr Wehr schnell gelöscht werden konnte. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf ungefähr 80.000 EURO ...

