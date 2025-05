POL-FR: Weil am Rhein: Brand von Scheune - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Eichstetten - Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 17:30 Uhr, stürzte eine 90-jährige Frau mit ihrem Pedelec und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Der Unfall ereignete sich in der Bahlinger Straße in Eichstetten am Ortsausgang in Richtung Bahlingen. Die Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. ...

