POL-FR: Eichstetten: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 17:30 Uhr, stürzte eine 90-jährige Frau mit ihrem Pedelec und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Der Unfall ereignete sich in der Bahlinger Straße in Eichstetten am Ortsausgang in Richtung Bahlingen. Die Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Unfallursächlich sei, laut Angaben der Fahrradfahrerin, ein Überholvorgang eines bislang unbekannten Rennradfahrers gewesen. Dieser habe sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Das Polizeirevier Breisach (07667 91170) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Rennradfahrer geben können.

