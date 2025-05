Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 76-jähriger Frau

Hinterzarten (ots)

Seit Donnerstagabend, 29.05.2025, wird die 76-jährige Ursula G. vermisst. Sie ist derzeit in einem Hinterzartener Hotel als Feriengast untergebracht. Sie wurde zuletzt am selben Tag gegen 18 Uhr gesehen. Kontaktaufnahmen und die Überprüfungen von möglichen Hinwendungsorten blieben bislang erfolglos. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Ursula G. wird wie folgt beschrieben:

- schmale Statur, graue Haare (Pagenschnitt) - helle Jeans, moosgrüner Pullover, darunter eine bunte Bluse, weiße Turnschuhe

Ein aktuelles Foto der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hinterzarten-suedschwarzwald-vermisstenfahndung/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber, welche die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben können.

