POL-FR: March/Teningen: Bäckermeister vertreibt Einbrecher - 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

March-Holzhausen - In den frühen Morgenstunden des 30.05.2025, gegen 03:40 Uhr, wurde versucht in eine Bäckerei in March-Holzhausen einzubrechen. Die Tätergruppe warf mit einem Gullideckel eine Scheibe des Verkaufsraums ein und versuchte so in das Objekt zu gelangen. Letztendlich wurde sie von dem anwesenden Bäckermeister gestört und flüchtete anschließend auf zwei Motorrollern in Richtung Teningen-Bottingen. Im Rahmen einer sofortig eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen in Teningen-Nimburg einen der Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen und den Motorroller sicherzustellen. Gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen, der im Anschluss an die Festnahme seinen Eltern überstellt wurde, sowie gegen die bislang unbekannten Mittäter wird nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeiposten March unter der Telefonnummer 07665 934293 zu melden. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Breisach (07667 91170) rund um die Uhr entgegen.

