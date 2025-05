Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alljährliches Brunnenfest - Höhepunkt jeden Schuljahres

Mühlhausen (ots)

Eine besonderer Höhepunkt jedes Schuljahres ist das Brunnenfest in Mühlhausen. An diesem Tag ziehen Schüler einer Grundschule festlich gekleidet und mit bunten Blumensträußen durch das Stadtgebiet Mühlhausen. Als Brauch werden die Blumensträuße dann anschließend in die Popperöder Quelle gehangen. Mit Tänzen und Liedern wird sich für das lebendsspende Wasser bedankt. In diesem Jahr war die Grundschule Martinischule aus Mühlhausen mit der Organisation und Durchführung beauftragt. Der Umzug startete am Samstag, 24.05.25, um 12.30 Uhr in der Brunnenstraße an der Martinischule bis zur Popperöder Quelle. Es nahmen ca. 880 Teilnehmer am Umzug teil, davon 400 Schüler. Im Zusammenwirken der Ordnungsbehörde der Stadt Mühlhausen und der Polizeiinspektion Unstrut Hainich verlief der Umzug störungsfrei. Kurzzeitig kam es zu kleineren Verkehrseinschränkungen. Ein Dank an die Organisatoren, Schüler und Schülerinnen der Martinischule in Mühlhausen sowie allen Helfern für das Engagement.

