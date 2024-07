Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Im Kreisverkehr Unfall verursacht

Glimpflich endete ein Unfall am Dienstag in Bad Buchau.

Gegen 9.40 Uhr war eine 87-Jährige mit ihrem VW in der Schussenrieder Straße unterwegs. Die Seniorin fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Richtung Hofgartenstraße verlassen. Sie kam jedoch aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr über den Randstein der Verkehrsinsel. Die 87-Jährige kam nur mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Allerdings musste ihr nicht mehr fahrbereites Auto von einem Abschlepper geborgen werden und Freiwillige Feuerwehr Bad Buchau zur Ölbindung ausrücken. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzen den Schaden am VW auf rund 1.000 Euro. An der Verkehrsinsel entstand kein Schaden.

