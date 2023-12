Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Hannover-Döhren: Person aus Hochwassergebiet gerettet

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Wasserrettungseinsatz in den Stadtteil Döhren gerufen. Ein Radfahrer war im Hochwassergebiet der Leine verunfallt und musste gerettet werden. Die Feuerwehr Hannover war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 75-jähriger Radfahrer trotz Hochwasser die abgesperrte Brückstraße Richtung Hemmingen. Aufgrund der starken Strömungsverhältnisse fiel der Mann schließlich vom Fahrrad und wurde ca. 20 Meter in einen angrenzenden Wald abgetrieben. Nachdem sich der Rentner an einem Ast festhalten konnte, informierte er mit seinem Mobiltelefon selbstständig die Regionsleitstelle.

An der Einsatzstelle angekommen, konnte der Mann von den Einsatzkräften zunächst nicht gesichtet werden. Mittels zweier Drohnen der Feuerwehr wurde das Gebiet abgesucht und der Verunfallte schließlich lokalisiert. Spezialkräfte der Wasserrettung haben ihn anschließend - ausgerüstet mit Schutzanzügen und Sicherheitsleinen - gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.

Während der Rettungsmaßnahmen sind viele Passant*innen aufgefallen, die sich teils mit Wathosen ausgestattet im Hochwassergebiet aufgehalten haben. Die Feuerwehr Hannover appelliert wiederholt, die betroffenen Hochwassergebiete sowie Deichanlagen nicht zu betreten. Sie bringen sich und die Rettenden unnötig in Gefahr. Des Weiteren wird eine Vielzahl an Einsatzkräfte gebunden, welche an anderen Einsatzstellen während der momentanen Hochwasserlage benötigt werden.

Im Einsatz waren insgesamt ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

