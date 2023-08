Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Fahrer eines Kleinkraftrads und Fahrrad fahrendem Kind

Northeim (ots)

Northeim, Medenheimer Straße Einmündung Friedrich-Ebert-Wall, Samstag, 26.08.2023, 18:18 Uhr

Northeim (sb) - Während die Ampelanlage ausgeschaltet war wollte ein 14-jähriger Junge aus Northeim mit seinem Fahrrad den Friedrich-Ebert-Wall überqueren. Während er dies tat wollte ein 56-Jähriger aus dem Bereich Katlenburg stammend mit seinem Kleinkraftrad von der Medenheimer Straße in den Friedrich-Ebert-Wall nach rechts in Richtung Harztor abbiegen. Hierbei übersah er den Jungen mit seinem Fahrrad wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide kamen mit ihren Fahrzeugen zu Fall und wurden verletzt, sie wurden mit dem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von zirka 100 Euro und am Kleinkraftrad ein Schaden von zirka 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell