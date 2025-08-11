PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen/Glottertal: Polizei sucht Zeugen einer Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 09.08.2025, beobachtete eine Zeugin gegen 16 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf der B294 bei Gundelfingen und verständigte daraufhin die Polizei. Hierbei soll es sich um einen blauen Ford Fiesta mit FR-Zulassungskennzeichen.

Die Zeugin berichtete von gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern und deutlichen Schlangenlinien.

Im weiteren Verlauf konnte das Fahrzeug und eine alkoholisierte, 62-jährige Autofahrerin, in Glottertal durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden.

Es wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681 4074-0) sucht Zeugen des Vorfalls. Wer am Samstagnachmittag die Fahrt des blauen Ford Fiesta beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Waldkirch zu wenden. Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen.

JC / PR WKI

