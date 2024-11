Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzter

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer die Weimarische Straße in Kleinobringen um an der Einmündung zur L 1054 auf diese abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Seat- Fahrers, der die L 1054 in Fahrtrichtung Ramsla befuhr. Es kam zur Kollision, bei der der 40-jährige Jenaer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 8000 Euro, sie blieben fahrbereit.

