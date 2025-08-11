PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 05.08.2025, 16:20 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr, ereignete sich in der Herrenstraße in Forchheim, in Höhe Anwesens Nr. 14, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte und anschließend Unfallflucht beging.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem am Fahrbahnrand geparkten Ford Galaxy, Farbe Grau, welcher dadurch an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Nach dem Zusammenstoß setzte die oder der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

An dem geparkten Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,00 Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:23

    POL-FR: Sexau: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 08.08.2025, ereignete sich im Zeitraum 16:00 Uhr - 16:15 Uhr, in Sexau, Obere Ziel, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufs-Marktes, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach Sachlage kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:18

    POL-FR: Gundelfingen/Glottertal: Polizei sucht Zeugen einer Trunkenheitsfahrt

    Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 09.08.2025, beobachtete eine Zeugin gegen 16 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf der B294 bei Gundelfingen und verständigte daraufhin die Polizei. Hierbei soll es sich um einen blauen Ford Fiesta mit FR-Zulassungskennzeichen. Die Zeugin berichtete von gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern und deutlichen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:18

    POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannte zünden mobile Toilette an - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 10.08.2025, gegen 5:40 Uhr wurde der Brand einer mobilen Toilette in der Mozartstraße in Freiburg-Herdern gemeldet. Die unbekannte Täterschaft hatte die Konstruktion auf noch unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Die mobilte Toilette wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Ein angrenzender Baum sowie unmittelbar am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren