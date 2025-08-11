Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 05.08.2025, 16:20 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr, ereignete sich in der Herrenstraße in Forchheim, in Höhe Anwesens Nr. 14, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte und anschließend Unfallflucht beging.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem am Fahrbahnrand geparkten Ford Galaxy, Farbe Grau, welcher dadurch an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Nach dem Zusammenstoß setzte die oder der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

An dem geparkten Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,00 Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell