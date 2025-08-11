PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 17:30 Uhr, kam es "Am Erlengraben" in Sexau, zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim des Hundesportvereins.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang in das Gebäude und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zum erlangten Diebesgut können bislang noch keine genauen Angaben gemacht werden. An der Einrichtung entstand Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:28

    POL-FR: Forchheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 05.08.2025, 16:20 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr, ereignete sich in der Herrenstraße in Forchheim, in Höhe Anwesens Nr. 14, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte und anschließend Unfallflucht beging. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:23

    POL-FR: Sexau: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 08.08.2025, ereignete sich im Zeitraum 16:00 Uhr - 16:15 Uhr, in Sexau, Obere Ziel, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufs-Marktes, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach Sachlage kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:18

    POL-FR: Gundelfingen/Glottertal: Polizei sucht Zeugen einer Trunkenheitsfahrt

    Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 09.08.2025, beobachtete eine Zeugin gegen 16 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf der B294 bei Gundelfingen und verständigte daraufhin die Polizei. Hierbei soll es sich um einen blauen Ford Fiesta mit FR-Zulassungskennzeichen. Die Zeugin berichtete von gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern und deutlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren