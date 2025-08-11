Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 17:30 Uhr, kam es "Am Erlengraben" in Sexau, zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim des Hundesportvereins.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang in das Gebäude und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zum erlangten Diebesgut können bislang noch keine genauen Angaben gemacht werden. An der Einrichtung entstand Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

