POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag, 09.08.2025, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Sportfeld" in Emmendingen, auf dem Parkplatz des Freibads ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher prallte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen einen geparkten Mini Cooper, woraufhin dieser durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An den Fahrzeugen der Geschädigten entstand insgesamt ein Sachschaden von insgesamt rund 2500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

