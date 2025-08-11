PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Sportfeld" in Emmendingen, auf dem Parkplatz des Freibads ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher prallte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen einen geparkten Mini Cooper, woraufhin dieser durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An den Fahrzeugen der Geschädigten entstand insgesamt ein Sachschaden von insgesamt rund 2500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

    POL-FR: Freiburg-Waldsee: Verkehrsunfallflucht auf Fahrradweg - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin soll am Samstagabend, 09.08.2025, gegen 18:40 Uhr auf dem Dreisamuferweg "FR1" im Freiburger Stadtteil Waldsee einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrradfahrerinnen verursacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren eine 38- sowie eine 44-jährige Radfahrerin den Fahrradweg stadteinwärts, als diese ...

    POL-FR: Sexau: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.08.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 17:30 Uhr, kam es "Am Erlengraben" in Sexau, zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim des Hundesportvereins. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang in das Gebäude und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum erlangten Diebesgut können bislang noch keine genauen Angaben ...

    POL-FR: Forchheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 05.08.2025, 16:20 Uhr, bis Freitag, 08.08.2025, 10:00 Uhr, ereignete sich in der Herrenstraße in Forchheim, in Höhe Anwesens Nr. 14, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte und anschließend Unfallflucht beging. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter ...

