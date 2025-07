Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin, Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle

Weyerbusch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin kam es am Samstag, dem 26.07.2025, gegen ca. 17:20 Uhr in der Gemarkung Weyerbusch. Der Fahrer eines Transporters befuhr die Kölner Straße aus Richtung des Kreisels B8 / L 276 / K 24 kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Die 24-jährige Motorradfahrerin befuhr die Kölner Straße in entgegengesetzter Richtung. Der Transporterfahrer beabsichtigte, nach links in den Beckersweg abzubiegen, übersah hierbei die Motorradfahrerin und kollidierte mit dieser. Der 56 Jahre alte Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch die Anschlussermittlungen konnte der Verursacher jedoch noch fahrend in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Beschuldigte bestritt bis zum Schluss seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall. Sollte es Zeugen geben, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, bittet die Polizei Altenkirchen darum, entsprechende Hinweise unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de mitzuteilen.

