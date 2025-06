Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Dieb in Regionalbahn auf frischer Tat gestellt - Aufmerksame Reisende alarmieren Bundespolizei in Braunschweig

Hannover (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 2 Uhr in einer Regionalbahn von Hannover nach Braunschweig zu mehreren Diebstahlshandlungen eines 23-jährigen Mannes aus Marokko. Vermeintlich unbemerkt entwendete er dabei die Mobiltelefone zweier eingeschlafener Fahrgäste. Weitere Mitreisende bemerkten die dreiste Tat und alarmierten über das Zugbegleitpersonal die Bundespolizei in Braunschweig.

Die Beamten stellten den 23-Jährigen nach Ankunft im örtlichen Hauptbahnhof und prüften die Umstände. Dabei zeigte sich der Mann derartig unkooperativ und aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, sodass er sogar gefesselt werden musste. Zuvor bedrohte er den Zugbegleiter auch noch mit dem Tode.

Zwecks Klärung seiner Identität und zur Durchsuchung nach dem Diebesgut ging es für den Tatverdächtigen anschließend in das Bundespolizeirevier Braunschweig. In den mitgeführten Sachen entdeckten die Beamten daraufhin die beiden gestohlenen Mobiltelefone im Wert von jeweils ca. 1.300 Euro und stellten diese sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle rund zwei Stunden nach der Tat wieder verlassen. Gegen ihn leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Bedrohung ein. Die beiden sichergestellten Mobiltelefone konnten noch am selben Morgen den beiden Eigentümern wieder ausgehändigt werden.

Die Bundespolizei warnt alle Reisenden vor Dieben und Taschendieben zu jeder Tages- und Nachtzeit. Lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt. Achten Sie besonders auf Ihre Taschen und Wertsachen. Tragen Sie Wertgegenstände möglichst in verschlossenen Innentaschen an Ihrem Körper. Weitere Hinweise und nützliche Tipps gibt es unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell