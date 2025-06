Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizeiinspektion Hannover sucht Zeugen nach exhibitionistischer Handlung im Zug

Hannover (ots)

Schneverdingen. Gestern Nachmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es in einer Regionalbahn von Bucholz (Nordheide) nach Hannover zu einer exhibitionistischen Tat durch einen 18-jährigen Mann. Dieser soll sich kurz vor dem Bahnhof Schneverdingen gegenüber einer Mädchen- oder Frauengruppe entblößt haben, indem er seine Hose und Unterhose vor ihnen herunterzog. Eines der Mädchen oder Frauen suchte daraufhin die Zugbegleiterin auf, die kurz vor Hannover die Bundespolizei am Hauptbahnhof darüber informierte. Eine Streife stellte den jungen Mann nach Halt des Zuges fest, nahm die Personalien auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein. Die Zugbegleiterin schilderte, dass die Mädchen- oder Frauengruppe den Zug in Schneverdingen verließ, so dass keine hinreichenden Aussagen zu der Tathandlung vorliegen.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover bittet um Hinweise zu der Tat im Zug. Zeugen oder Geschädigte können sich unter 0511-303650 bei der Bundespolizei melden.

