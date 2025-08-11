Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Alkoholisierter Fahrradfahrer alleinbeteiligt verunfallt

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 10.08.2025, gegen 01:50 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein gestürzter Radfahrer aufgefunden. Dieser befuhr mit seinem Mountainbike in Emmendingen den Radweg "Am Elzdamm", kam nach rechts vom Weg ab und stürzte in der Folge in eine Böschung.

Bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Verunfallten bemerkten die Polizeibeamten einen starken Atemalkoholgeruch sowie eine schwankende Gangart. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille.

