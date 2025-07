POL-GM: Kriminelle auf Baustelle unterwegs

Bergneustadt (ots) - Ein 27-jähriger Mann aus Bergneustadt fuhr am Samstag (12. Juli) gegen 14:40 Uhr mit seinem Pedelec auf der stark abschüssigen Bergstraße von Hackenberg in Richtung Bergneustadt. Er stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da er Alkohol und Drogen konsumiert hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

