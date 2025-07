POL-GM: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hückeswagen; Wipperfürth (ots) - Insgesamt dreimal haben sich am vergangenen Donnerstag (10. Juli) Betrüger in Hückeswagen und Wipperfürth als Bankmitarbeiter ausgegeben - einmal mit Erfolg. Am Donnerstagnachmittag (gegen 15 Uhr) erhielt ein 79-jähriger Mann aus Wipperfürth einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin seiner Hausbank vorstellte. Unter einem Vorwand ließ sie sich die PIN seiner Bankkarte ...

mehr