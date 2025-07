POL-GM: Falsche Bankmitarbeiter: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Wipperfürth (ots) - Unbekannte stahlen aus der unverschlossenen Garage eines Mehrfamilienhauses in der Wipperfürther Innenstadt ein Pedelec. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen um 09:00 Uhr (10. Juli). Am Vorabend (gegen 20:30 Uhr) hatte sich das Pedelec noch in der Garage befunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Fischer" (Modell: Terra 4.0i) in der ...

mehr