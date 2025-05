Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geldspenden für Wohltätiges aus Geschenken von Amtswechselfeier der nordhessischen Polizeipräsidenten übergeben

Kassel (ots)

Nordhessen / Mittelhessen: Ende März fand der feierliche Wechsel im Präsidentenamt des Polizeipräsidiums Nordhessen im Residenzschloss in Bad Arolsen statt (ausführlicher Bericht unter https://k.polizei.hessen.de/1514678122). Der scheidende Polizeipräsident Konrad Stelzenbach und sein Amtsnachfolger Marco Bärtl hatten zu diesem Anlass bei den geladenen Gästen anstelle von Geschenken um eine Geldspende für den guten Zweck gebeten. Am Ende waren über 2.000 Euro Spendengeld zusammenkommen, die von Stelzenbach und Bärtl nun an wohltätige Organisationen übergeben wurden.

Verein für Häusliche Kranken- und Altenpflege erhielt Spende durch Stelzenbach

Der in den Ruhestand verabschiedete Polizeipräsident Konrad Stelzenbach hatte bereits Mitte April die anteilige Spende an den Verein für Häusliche Kranken- und Altenpflege in Allendorf/Lumda e.V. in seiner mittelhessischen Heimat übergeben. Durch sein Zutun war unter dem Strich eine runde Summe von 1.100 Euro entstanden, über die sich Vereinsvorsitzender Jürgen Schmidt und Pflegedienstleiterin Corina Kesselheim, wie auch über eine weitere Spende durch die Kasseler Sparkasse an den Verein anlässlich des Amtswechsels, freuen durften.

Bärtl übergibt Spende an Stiftung des Fürstlichen Hauses Waldeck und Pyrmont

Am vergangenen Freitag übergab Polizeipräsident Marco Bärtl in Bad Arolsen den anderen Spendenteil über 1.000 Euro vor dem wunderschönen Residenzschloss an Prinz Carl Anton zu Waldeck und Pyrmont. Das Geld wird der Stiftung des Fürstlichen Hauses Waldeck und Pyrmont zugutekommen. Die gemeinnützige Stiftung ist unter anderem für die Erhaltung des barocken Residenzschlosses in Bad Arolsen verantwortlich, in dem die Amtswechselfeier der Polizeipräsidenten am 21. März dieses Jahres stattgefunden hatte.

