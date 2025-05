Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle führt zum Fund von Drogen und gefälschtem Führerschein: 43-Jähriger verletzt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Verkehrskontrolle eines Pkw durch Beamte des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Montag gegen 1:15 Uhr auf der Straße "An der Fuldabrücke" in Kassel hat für den Fahrer des Wagens zahlreiche Anzeigen zur Folge. Der gegen 1:15 Uhr in die Kontrollstelle gewunkene 43-jährige Autofahrer aus Helsa zeigte sich von Anfang an nervös und gab vor, es eilig zu haben. Wie sich bei der weiteren Überprüfung herausstellte, gab es hierfür mehrere Gründe. Er zeigte einen tschechischen Führerschein vor, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Ermittlungen ergaben, dass seine Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren entzogen worden war. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Im Fahrzeug des Mannes fanden sie insgesamt knapp 11 Gramm Marihuana, Cannabis und Amphetamine sowie 850 Euro in szenetypischer Stückelung, bei dem es sich mutmaßlich um Drogengeld handelt. Gegen seine Festnahme setzte er sich zur Wehr, wodurch ein Polizist leicht am Bein verletzt wurde. Dem 43-Jährigen wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, die nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung und konsumierte Betäubungsmittel geben soll. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln, Gebrauch gefälschter Urkunden und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

