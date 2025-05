POL-KS: Weißer VW Crafter in Bad Wilhelmshöhe gestohlen: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Die Kasseler Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Vergewaltigung, die sich am Donnerstag, dem 8. Mai 2025, im Bereich des Spielplatzes am Kasseler Entenanger ereignet haben soll. Eine 18-jährige Frau war ihren Angaben zufolge von einem unbekannten Mann, der ihr lediglich vom Sehen her bekannt war, verfolgt und in ein Gebüsch gezogen worden. ...

