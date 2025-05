Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen möglicher Vergewaltigung am Entenanger

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Kasseler Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Vergewaltigung, die sich am Donnerstag, dem 8. Mai 2025, im Bereich des Spielplatzes am Kasseler Entenanger ereignet haben soll. Eine 18-jährige Frau war ihren Angaben zufolge von einem unbekannten Mann, der ihr lediglich vom Sehen her bekannt war, verfolgt und in ein Gebüsch gezogen worden. Dort sei sie anschließend das Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die nach Erstattung der Anzeige Mitte der vergangenen Woche geführten Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 12 erbrachten bislang keine Hinweise auf den Täter, weshalb die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Es soll sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann mit dunkelblonden bis hellbraunen Haaren gehandelt haben, wobei die Seiten abrasiert und die Haare mittig etwas länger und gelockt gewesen sein sollen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat an dem Donnerstag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Kasseler Innenstadt ereignet. Zuvor soll der Täter der 18-Jährigen von der Haltestelle "Am Stern" in Richtung Entenanger gefolgt sein. In dem Gebüsch soll es schließlich zu der Vergewaltigung gekommen sein. In welche Richtung der Täter anschließend den Tatort verließ, ist nicht bekannt. Die junge Frau aus Kassel hatte sich einige Tage später Angehörigen anvertraut, die sich schließlich an die Polizei wendeten.

Die Ermittler des K 12 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat im Bereich des Spielplatzes am Entenanger gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

