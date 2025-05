POL-KS: Werra-Meißner-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses in Meinhard, Tatverdächtiger wegen Brandstiftung festgenommen

Kassel (ots) - Kassel-Philippinenhof/ Warteberg: Im Schwedenweg in Kassel ist es am heutigen Freitagmittag zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Lkw gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, konnte der genaue Ablauf des gegen 11:45 Uhr stattgefundenen Unfalls in einem Baustellenbereich bislang ...

