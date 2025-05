Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Unfall zwischen Fahrradfahrer und Lkw im Schwedenweg: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof/ Warteberg:

Im Schwedenweg in Kassel ist es am heutigen Freitagmittag zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Lkw gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, konnte der genaue Ablauf des gegen 11:45 Uhr stattgefundenen Unfalls in einem Baustellenbereich bislang noch nicht geklärt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 89-jährige Mann aus dem Landkreis Kassel mit seinem Pedelec auf bislang unbekannte Weise unter den anfahrenden Kipplaster geraten, wobei er so schwer verletzt wurde, dass für ihn leider jede Hilfe zu spät kam und er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 53-jährige Fahrer des Lkw aus dem Landkreis Kassel hatte den Unfall nach ersten Erkenntnissen zunächst nicht bemerkt und den Kipplaster nach dem Hinweis eines vorbeikommenden Busfahrers sofort gestoppt. Das Fahrrad sowie die Aufzeichnung des Fahrtenschreibers des Lkw wurden sichergestellt.

In die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurde auch ein Gutachter eingebunden. Zur Aufklärung des genauen Hergangs sucht die Kasseler Polizei zudem nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell