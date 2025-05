Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nackter Exhibitionist flüchtet vor Streife: 38-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Die schnelle Festnahme eines Exhibitionisten, der sich am gestrigen Donnerstagabend unsittlich im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zeigte, gelang einer Streife des Polizeireviers Süd-West. Der 38-jährigen Mann hatte nach Angaben einer Passantin gegen 19:30 Uhr nahezu nackt auf einer Parkbank im Backmeisterweg gelegen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Exhibitionist, der nur ein Handtuch trug, das mehr von seinem Körper zeigte als verdeckte, noch an Ort und Stelle, gab aber bei Erblicken des Streifenwagens sofort Fersengeld. Nachdem der kaum bekleidete Mann an weiteren Passanten vorbeigerannt war, konnten die Polizisten ihn eine Straße weiter einholen und festnehmen. Da er weiterhin versuchte zu flüchten und sich äußerst unkooperativ verhielt, wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert, wo er die Nacht verbringen musste und selbstverständlich eine Decke erhielt. Die weiteren Ermittlungen gegen den in Freiburg lebenden 38-Jährigen wegen des Sexualdelikts werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.

