POL-KS: Homberg (Schwalm-Eder-Kreis) Folgemeldung: Vermisster 83 jähriger Mann wieder aufgetaucht

Kassel (ots) - Der seit heute Vermisste, 21 jährige Erdan D. wurde nach einem Bürgerhinweis gegen 21:00 Uhr wohlerhalten in Oberaula angetroffen und konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte an seine Familie übergeben werden. Die Polizei bedankt sich bei allen, an der Suche beteiligten Bürgern. Die Medien ...

mehr