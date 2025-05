Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußmatte brennt in Mehrfamilienhaus in Kassel-Wesertor: Zeugen von möglicher Brandstiftung gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wesertor gerufen. Der Bewohner einer Souterrainwohnung in der Straße "Franzgraben" hatte gegen Mitternacht den Geruch von Rauch wahrgenommen und daraufhin festgestellt, dass die Fußmatte vor seiner Wohnungstür brannte. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden an der Wohnungstür und durch Verrußungen beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro.

Die Ermittler des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel können insbesondere eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht ausschließen und bitten Zeugen, die in der Nacht zu heute verdächtige Personen im Bereich des Brandorts gesehen haben oder sonst Hinweise geben können, sich unter 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

