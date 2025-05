POL-KS: Niestetal (Landkreis Kassel) Folgemeldung zu Kampfmittelfund in Sandershausen

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel suchen Zeugen und Hinweisgeber, nachdem ein bislang unbekannter Einbrecher am gestrigen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Opernstraße in Kassel-Mitte eingestiegen ist und Bargeld entwendet hat. Kurz nach 04:00 Uhr morgens hatte der ...

