Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stiehlt Bargeld aus Gaststätte in Kasseler Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel suchen Zeugen und Hinweisgeber, nachdem ein bislang unbekannter Einbrecher am gestrigen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Opernstraße in Kassel-Mitte eingestiegen ist und Bargeld entwendet hat. Kurz nach 04:00 Uhr morgens hatte der männliche Täter ein ebenerdiges Fenster des Restaurants aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Anschließend durchsuchte er den Gastraum sowie ein Büro im ersten Obergeschoss, bevor er mit einer geringen Menge Wechselgeld aus einer Kasse die Flucht ergriff. Während der Tat konnte der Unbekannte teilweise beobachtet werden. Demnach handelt es sich bei dem Täter um einen Mann mit dunkelblondem, nach hinten gekämmtem Haar. Er war mit einem weißen T-Shirt sowie einer dunklen Hose bekleidet, trug vermutlich einen Kopfhörer über den Ohren und einen Rucksack bei sich.

Zeugen, die am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Opernstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell