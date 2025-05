Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher am Lutherplatz dank aufmerksamem Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte die Polizei am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt einen Einbrecher festnehmen, der zuvor in einen ehemaligen Kiosk eingestiegen war. Gegen 20:45 Uhr konnte der Passant beobachten, wie sich ein 37 Jahre alter Mann gewaltsam Zutritt zu dem ehemaligen Trafohaus am Lutherplatz verschaffte, indem er eine Tür auf der Gebäuderückseite mit einer Brechstange aufhebelte. Kurz darauf flüchtete der Langfinger dann mit einem Heizgerät, welches er aus dem vormals als Kiosk genutzten Häuschen mitgenommen hatte. Der Zeuge, der zwischenzeitlich den Notruf der Polizei gewählt hatte, verfolgte den Einbrecher anschließend mit gebührendem Abstand, bevor er ihn aus den Augen verlor. Nur fünf Minuten später klickten dann aber dennoch die Handschellen bei dem hinreichend polizeibekannten 37-Jährigen, als ihn eine Streife des Polizeireviers Mitte unweit des Tatortes aufgrund der von dem Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung erkannte. Als die Beamten dabei sowohl den entwendeten Heizlüfter als auch das Brecheisen auffanden, gab der Mann schließlich zu, in das Trafohaus eingestiegen zu sein. Er muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

