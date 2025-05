Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall auf der A 59 - acht verletzte Personen.

Bonn (ots)

11.05.2025, 14:37 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Sonntagnachmittag acht Personen verletzt. Die Leitstelle alarmierte ein Großaufgebot von Einsatzkräften auf die A 59. Die Autobahn war bis in den frühen Abend in Fahrtrichtung Köln gesperrt.

Kurz vor der Alarmierung der Bonner Kräfte eröffnete die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises ein Ereignis auf der A 560. Wenige Minuten später wurde die Einsatzadresse auf die A 59 vor der Tangente in Richtung A 560 korrigiert.

Beteiligt waren fünf PKW sowie ein Bus. Eine Person wurde im Heckbereich eines PKW eingeklemmt. Parallel erfolgte sowohl die Befreiung der Person mittels technischer Hilfsmittel als auch die Sichtung aller am Unfall beteiligten Personen. Das rettungsdienstliche Stichwort wurde bereits kurz nach Eintreffen erhöht, sodass schnell weitere Rettungsmittel, darunter ein Hubschrauber, an der Einsatzstelle zur Verfügung standen.

Insgesamt transportierte der Rettungsdienst acht Patienten in geeignete Krankenhäuser. 13 betroffene aber unverletzte Personen wurden in einem Bus der Stadtwerke betreut.

Im Einsatz befanden sich die Löscheinheit der Feuerwache Beuel, die Rüsteinheit der Feuerwache Innenstadt sowie der Rettungsdienst mit sechs Rettungswagen, einem Krankentransportwagen sowie vier Notärzten. Die Aufräumungsarbeiten an der Einsatzstelle dauerten bis 17:15 Uhr. Während des Einsatzes war die Richtungsfahrbahn Köln voll gesperrt.

Ein im Anschluss gemeldeter Gebäudebrand auf der Deutschherrenstraße in Lannesdorf stellte sich als Kleinbrand an einer Gebäudefassade heraus. Hier konnte der überwiegende Teil der Einsatzkräfte die Alarmfahrt abbrechen.

