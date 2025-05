Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchmelder rettet Bewohner

Bonn (ots)

Die Feuerwehr Bonn wurde am frühen Morgen des 09. Mai 2025 zur Oppelner Str. in Tannenbusch alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den aktiven Rauchmelder in einer Wohnung im 3. OG und rief den Notruf. Die Wohnungstür wurde durch die Polizei geöffnet, in einer bereits verrauchten Wohnung wurde eine tief schlafende Person gefunden. Diese wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Als Ursache wurde eine eingeschaltete Herdplatte gefunden, auf welcher die Reste von angebranntem Essen standen. Durch den Rauchmelder wurde der Brand früh erkannt und es konnte schlimmeres verhindert werden. Im Einsatz waren Die Löscheinheit der Feuerwache 1, der Rettungsdienst und der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell