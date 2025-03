Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Sachbeschädigung durch Steinwürfe

Landau (ots)

In den Abendstunden des 15.03.2025 bemerkte ein Anwohner des Südrings in Herxheim bei Landau zwei Jugendliche die versucht hätten sein Anwesen durch Steinwürfe zu beschädigen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei Jugendliche offensichtlich versuchten eine Außenleuchte mittels Steinen einzuwerfen. Noch vor Eintreffen der Streife hatten sich die Jugendlichen jedoch entfernt. Zurück blieb ein beschädigtes Windspiel. Zeugen können sich unter der Tel.Nr. 06341/2870 an die Polizei Landau wenden.

