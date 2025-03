POL-PDLD: 76887 Bad Bergzabern: 2x zu tief ins Glas geschaut

Landau (ots) - Am 14.03.2025 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Selbstversuch von einem jungen Mann in Landau. Dieser wollte die Funktionsweise seines neu erworbenen Tierabwehrsprays testen und sprühte mehrmals auf einem Parkplatz in der Schleusenstraße in der Nähe mehrere Lokalitäten in die Luft. Zu späterer Zeit gelangte nach ersten Ermittlungen der Reizstoff über die Luft in zwei benachbarte Lokale, in welchen etwa ...

