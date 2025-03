Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Mann testet Tierabwehrspray - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 14.03.2025 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Selbstversuch von einem jungen Mann in Landau. Dieser wollte die Funktionsweise seines neu erworbenen Tierabwehrsprays testen und sprühte mehrmals auf einem Parkplatz in der Schleusenstraße in der Nähe mehrere Lokalitäten in die Luft. Zu späterer Zeit gelangte nach ersten Ermittlungen der Reizstoff über die Luft in zwei benachbarte Lokale, in welchen etwa 30 Personen Reizungen der Atemwege sowie der Augen erlitten. Zu dieser Zeit wurde jedoch weder die Polizei noch der Rettungsdienst alarmiert. Die Polizei wurde erst kurz danach hinzugezogen, als der Beschuldigte sich bei einer Geschädigten entschuldigen wollte und es zu einem Streitgespräch kam. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Vielzahl an noch unbekannten Geschädigten bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

VN: 489002/15032025/0250

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell