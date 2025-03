Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - 0,5 Promille-Grenze überschritten

Rülzheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 42-jähriger Autofahrer in der Mittleren Ortsstraße durch eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Auto befanden sich noch sein 16-jähriger Sohn und dessen 15-jähriger Freund. Während der Kontrolle konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde hiernach untersagt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Nüchternheit des Fahrzeugführers sichergestellt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Familienvater eingeleitet.

