FW-BN: Verdächtige Briefsendung in Poststelle - Großeinsatz der Feuerwehr im Stadtteil Hochkreuz.

09.05.2025, 10:46 Uhr.

Am Freitagmorgen öffnete ein Mitarbeiter einer Poststelle in einem Verwaltungsgebäude im Ortsteil Hochkreuz eine Postsendung, die im Nachgang als verdächtig eingestuft wurde. Der Fund zog einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn nach sich, der bis in die Abendstunden andauerte.

Nach der Meldung entsandte die Leitstelle nach dem Stichwort "ABC 3-Austritt" eine Vielzahl von Kräften zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mitarbeiter sich nach wie vor unverletzt in den Räumlichkeiten der Poststelle befand und die Lage statisch war. Eine Ausbreitungs- und Verschleppungsgefahr war somit nicht gegeben. Ein weiterer Mitarbeiter befand sich in angrenzenden Räumlichkeiten ohne direkten Kontakt. Nach umfangreicher Erkundung und Absperrung vor Ort, sowie der Einleitung vorbereitender Maßnahmen, wurden Spezialkräfte der Analytischen Task-Force aus Köln und Essen, sowie der Polizei zur Einsatzstelle alarmiert. Diese Einheiten haben die Möglichkeit, Stoffe vor Ort zu detektieren und zu analysieren und darüber hinaus entsprechende Proben zu entnehmen. Weiterhin wurde durch diese der betroffene Mitarbeiter aus der Einsatzstelle geführt und ebenso wie die im Gebäude eingesetzten Einsatzkräfte zur Reinigung über einen Dekontaminationsplatz geleitet. Im Verlauf des Einsatzes konnte noch vor Ort festgestellt werden, dass keine direkte Gefährdung von der Briefsendung ausgeht.

Im Einsatz befanden sich 90 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr Bonn, unterstützt durch die Polizei, den Ordnungsaußendienst, das Gesundheitsamt sowie die beiden ATF aus Köln und Essen. Für Paralleleinsätze wurde die Feuer- und Rettungswache Bad Godesberg durch die Löscheinheit Lannesdorf und Duisdorf besetzt.

