POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittler durchsuchen Wohnungen nach Raubdelikt und wegen Verdachts auf Drogenhandel

HILDESHEIM - (jpm) Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim ermitteln gegenwärtig wegen des Verdachts auf schweren Raub sowie Drogenhandels gegen einen 35-jährigen Mann aus Hildesheim. Während der Ermittlungen gerieten darüber hinaus drei weitere Männer aus Gronau, Hildesheim und Elze in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden, die im Verdacht stehen, unerlaubt mit Drogen zu handeln. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei heute (26.02.2025) mehrere Wohnungen.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand soll es durch den 35-jähigen Tatverdächtigen bereits am 31. Oktober vergangenen Jahres zu einem Raubdelikt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Bavenstedter Straße in Hildesheim gekommen sein. Dabei soll er einen 23-Jährigen aus Oldenburg niedergeschlagen und ihm dessen Smartphone abgenommen haben. Zudem soll er das Opfer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Dem 23-Jährigen gelang es allerdings zu flüchten und der Tatverdächtige soll sich sodann in einem Auto vom Tatort entfernt haben. Über Hinweise zum Fluchtfahrzeug kamen die zuständigen Beamten letztendlich auf die Spur des 35-Jährigen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem konkrete Anhaltspunkte, dass sowohl der Beschuldigte als auch die drei anderen Tatverdächtigen im Alter von 20, 22 und 41 Jahren mit Betäubungsmitteln handeln sollen.

Mit dem Ziel des Auffindens von Beweismitteln erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim sechs Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen sowie von Kontaktpersonen. Die Beschlüsse wurden am heutigen Tage von der Polizei vollstreckt. Dabei wurden diverse Drogen wie Marihuana und Ecstasy inklusive Verpackungsmaterial, eine vierstellige Bargeldsumme, Utensilien zur Herstellung von Böllern, mehrere Messer, zwei Schlagringe, eine Schreckschusspistole, eine Gaspistole, ein entwendeter E-Scooter und mehrere Mobiltelefone aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Auswertung der Beweismittel steht noch aus.

Die weiteren Ermittlungen dauern.

Eventuelle Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

