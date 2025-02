POL-HI: Alkoholisierte Frau sorgt für Polizeieinsatz in der Innenstadt

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) In dem Tatzeitraum vom 23.02.2025, 19:00 Uhr, bis zum 25.02.2025, 08:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Café, welches sich in der Solebadstraße und dem dortigen Bad Salzdetfurther Kurpark befindet, einzudringen. Allerdings hielt die tatbetroffene Nebeneingangstür, welche sich rechtsseitig am Objekt befindet, dem Einbruchsversuch stand. Der Schaden an der ...

mehr