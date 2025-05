Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Unfall auf L 3232 zwischen Rothwesten und Holzhausen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Donnerstagmittag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem tödlichen Unfall auf der L 3232 zwischen Fuldatal-Rothwesten und Immenhausen-Holzhausen. Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen des Polizeireviers Nord und der Polizeistation Hofgeismar berichten, war eine Autofahrerin mit ihrem VW von Rothwesten kommend in Richtung Holzhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 76-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Straße ab, wo der Pkw mit einem Baum kollidierte. Die Autofahrerin aus dem Landkreis Kassel wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass für sie leider jede Hilfe zu spät kam und sie noch an der Unfallstelle verstarb. An dem VW, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurden, entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die L 3232 musste wegen des Unfalls voll gesperrt werden. Vor wenigen Minuten konnte der Verkehr nach Abschluss der Bergungsarbeiten wieder freigegeben werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell