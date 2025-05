Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen der Polizei in der "Woche der Verkehrssicherheit": Fahrer ohne Führerschein flüchtet zu Fuß

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Im Rahmen der "Woche der Verkehrssicherheit" hat die Verkehrsinspektion der Polizei in Kassel am gestrigen Donnerstagnachmittag Verkehrskontrollen in der Kasseler Innenstadt durchgeführt. An der Kontrollstelle, die in der Zeit von 14:30 bis 17:30 Uhr in der Straße "Neue Fahrt" eingerichtet war, wurden die Beamten dabei von der Ermittlungsgruppe Tuner sowie Zivilfahndern der Autobahnpolizei Baunatal unterstützt.

Gleich zu Beginn der Maßnahmen wurden die Polizisten auf einen hochmotorisierten Mercedes in der Nähe der Kontrollstelle aufmerksam. Da sowohl das Fahrzeug als auch der Fahrer einigen der Beamten wegen mehrmaligen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bekannt waren, folgte eine Streife dem Mercedes und gaben Anhaltezeichen. Offenbar um der Kontrolle zu entgehen, versuchte der Fahrer zunächst auf der Fahrbahn zu wenden, sprang dann aber aus dem Wagen und konnte zunächst zu Fuß flüchten. Nur wenige Minuten später kam der 25 Jahre alte Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis dann aber zu seinem immer noch mit laufendem Motor auf der Straße stehenden Mercedes zurück. Gegen ihn wurde ein erneutes Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige dann wieder seines Weges ziehen, dieses Mal jedoch zu Fuß.

Bei einem Fahrzeugführer fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock. Da das Mitführen in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt, wurde eine Anzeige gegen den Eigentümer gefertigt und die Waffe sichergestellt.

Elf Fahrzeuginsassen waren ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt unterwegs und mussten ein Verwarngeld zahlen. Neben einer geringen Zahl an anderen Ordnungswidrigkeiten bei den Fahrzeugführern, stellten die Beamten noch technische Mängel an zwei der kontrollierten Fahrzeuge fest.

Die "Woche der Verkehrssicherheit" begann mit der Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz des Landes Hessen am Montag und beinhaltet hessenweit stattfindende Kontroll- und Präventionsmaßnahmen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit.

