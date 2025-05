Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Kassel (ots)

Werra-Meißner-Kreis, Gemarkung Witzenhausen, Landstraße L3464:

Am Samstag, 17.05.2025, kam es gegen 09:45 Uhr auf der Landstraße L3464 östlich von Witzenhausen-Wendershausen außerhalb der Ortslage zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Eine mehrköpfige Gruppe von Motorradfahrern befuhr die Landstraße L3464 von der Bundesstraße B27 kommend in Fahrtrichtung Witzenhausen-Wendershausen. Um nach links in die Kreisstraße K63 einzubiegen, reduzierte ein Motorrad die Geschwindigkeit. Das dahinter fahrende Motorrad fuhr auf das abbremsende Motorrad auf und beide Fahrer kamen zu Fall. Der 56-jährige Fahrer des hinteren Motorrads verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Fahrer des vorderen Motorrads wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Vor Ort waren u. a. der Stadtbrandinspektor, die Feuerwehren aus Wendershausen und Werleshausen sowie Rettungskräfte aus dem Werra-Meißner-Kreis und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Landstraße L3464 war während der Unfallaufnahme zwischen der B27 und Witzenhausen-Wendershausen inklusive der Abzweigung zur K63 voll gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde des verunfallte Motorrad des tödlich verletzten Fahrers sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an und werden durch die Polizeistation Witzenhausen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell