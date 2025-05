Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe schlagen in Reinhardshagen, Wolfhagen und Hofgeismar zu: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardshagen, Wolfhagen und Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Unbekannte Autodiebe haben am Wochenende im Landkreis Kassel zugeschlagen und drei Pkw im Gesamtwert von über 110.000 Euro gestohlen. Ob die drei Fälle auf das Konto ein und derselben Tätergruppierung gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen.

Zunächst hatte sich am gestrigen Sonntagmorgen der Besitzer eines anthrazitfarbenen Toyota Hilux bei der Polizei gemeldet, nachdem er den im Laufe der Nacht stattgefundenen Diebstahl seines in einer Grundstückseinfahrt in der Pommernstraße in Reinhardshagen abgestellten Fahrzeugs festgestellt hatte. Von dem knapp zwei Jahre alten Pick-Up fehlt bislang jede Spur.

Die zweite Tat in einer Tiefgarage in der Landgrafenstraße in Wolfhagen war von dem Autobesitzer am gestrigen Sonntagnachmittag bemerkt worden. Dort war ein grauer Toyota RAV 4, der erst wenige Monate alt ist, das Ziel unbekannter Autodiebe.

In der Nacht zum heutigen Montag ereignete sich der dritte Diebstahl in Hofgeismar. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen die Täter gegen 3:50 Uhr zu und stahlen einen in der Meta-Frank-Straße geparkten Audi Q5. Mit dem grauen SUV, Baujahr 2020, flüchteten die Unbekannten in Richtung Liebenauer Straße, wo sich ihre Spur verliert.

Die europaweite Fahndung nach den beiden SUV, dem Pick-Up und den professionell agierenden Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der drei Pkw-Diebstähle geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

