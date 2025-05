Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorroller-Fahrer bei nächtlichem Unfall lebensgefährlich verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden der Rettungsdienst und Beamte des Polizeireviers Süd-West gegen 2:20 Uhr in die Korbacher Straße in Kassel wegen eines leblosen Rollerfahrers gerufen. Ein vorbeikommender Autofahrer war auf den auf dem Gehweg liegenden Mann und das danebenliegende Kleinkraftrad aufmerksam geworden, woraufhin er sofort anhielt und den Notruf wählte. Der 54-Jährige aus Kassel erlitt trotz Helm schwere Kopfverletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Informationen besteht akute Lebensgefahr für ihn. Da der genaue Hergang des möglichen Alleinunfalls bislang noch ungeklärt ist, suchen die Ermittler der EG 6 der Kasseler Polizei nun nach Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 54-Jährige mit seinem Roller von der Frankfurter Straße kommend auf der Korbacher Straße in Richtung Heinrich-Schütz-Allee unterwegs. Kurz hinter der Bahnunterführung und der Einmündung zur Straße "Glöcknerpfad" verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf den Gehweg, wobei er bei dem Sturz mutmaßlich mit einem Laternenmast kollidierte. Wann genau sich der Unfall ereignete und ob es sich tatsächlich um einen Alleinunfall handelte oder womöglich ein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, ist bislang noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diese wurde auch ein Gutachter eingebunden. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell