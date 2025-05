Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefälschte Marken-Handys online angeboten: Zwei Verdächtige bei fingiertem Verkaufstreffen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Bei einem fingiertem Verkaufstreffen konnten Polizeibeamte am gestrigen Sonntagnachmittag am Rainer-Dierichs-Platz in Kassel eine 20-jährige Frau und einen 52-jährigen Mann, beide aus dem Landkreis Kassel, festnehmen, die im Verdacht stehen, gemeinsam mit gefälschten Apple iPhones über ein Kleinanzeigenportal gehandelt zu haben. Vor den Festnahmen hatte ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Paderborn eine Anzeige wegen Betrugs auf der Wache des Kriminaldauerdienstes erstattet. Wie er den Beamten schilderte, war er am Samstag auf einem Kleinanzeigenportal auf das annoncierte Apple iPhone für 1.200 Euro aufmerksam geworden war. Nach einem schriftlichen Kontakt kam es noch am gleichen Abend zu einem Treffen in der Kasseler Unterneustadt, bei dem der 42-Jährige das originalverpackte Mobiltelefon samt Rechnung erwarb. Kurze Zeit später bemerkte er aufgrund fehlender Funktionen und minderwertiger Qualität, dass es sich um eine billige Fälschung handelte. Zu diesem Zeitpunkt war der Verkäufer für ihn bereits nicht mehr erreichbar. Ein Freund des Opfers hatte jedoch online eine weitere Anzeige mit einem iPhone des gleichen Anbieters entdeckt und sein Kaufinteresse bekundet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalbeamten sowie ein fingiertes Verkaufsgeschäft direkt vor dem Polizeipräsidium führte schließlich zum Erfolg. Dort erwartete die junge Frau und den Mann statt des vermeintlichen Käufers ein Zivilpolizist, der beide gemeinsam mit seinen Kollegen festnahm. Bei den Tatverdächtigen konnte ein weiteres täuschend echt aussehendes iPhone sichergestellt werden, bei dem es sich mutmaßlich ebenfalls um eine Fälschung handelt. Die 20-Jährige und der 52-Jährige müssen sich nun wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

